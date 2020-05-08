В Германии назвали обвинения США против Китая отвлечением внимания от ошибок

Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) считает, что обвинения США против Китая по коронавирусу — отвлекающий маневр администрации президента США Дональда Трампа от собственных ошибок. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, БНД запросила доказательства тезисов США о предполагаемом происхождении COVID-19 у всех партнеров по разведсети «Пять глаз» (США, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия), но никто из них не ответил германской стороне.

В секретной записке министру обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведка называет обвинения США «отвлекающим маневром». Своей теорией происхождения вируса Вашингтон якобы пытается отвлечь внимание от собственных ошибок и направить гнев американцев на Китай.

При этом в Германии не отрицают, что Пекин мог некоторое время скрывать информацию о пандемии. Так, отмечается, что председатель Китая Си Цзиньпин якобы 21 января по телефону попросил главу ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса придержать на время информацию о передаче вируса от человека к человеку и потянуть с предупреждением о пандемии. При этом глава комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань говорил о том, что вирус может передаваться от человека к человеку, еще 20 января.

В целом, по оценке БНД, из-за информационной политики Китая во всем мире на борьбу с вирусом было потеряно от четырех до шести недель.

3 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне имеются данные, указывающие на то, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории китайского города Ухань. Однако затем он добавил, что знаком с заявлениями ученых о природном происхождении вируса, основанными на анализе ДНК, и в их точности он не сомневается. После этого он воздержался от ответа на вопрос, было ли распространение инфекции намеренным или связано с неким инцидентом.

В апреле США начали полномасштабное расследование того, как появилась новая коронавирусная инфекция и почему в Китае не смогли быстро остановить ее. Разведывательное сообщество США заявило о природном происхождении вируса и подчеркнуло, что он не был синтезирован искусственно. Дональд Трамп на схожий вопрос лишь сказал, что не может комментировать ситуацию и раскрывать имеющуюся у него информацию.

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