Воробьев возложил цветы к мемориалу советским воинам под Истрой

Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к мемориалу воинам 1-й гвардейской танковой бригады генерала-майора Катукова и к братской могиле героев-партизан в селе Новопетровское под Истрой. Об этом сообщается в Instagram регионального правительства в субботу, 9 мая.

«В селе Новопетровское установлен мемориальный танк Т-34 с надписью "Лавриненко" и цифрой 52. Это память о герое СССР Дмитрии Лавриненко — самом результативном танкисте советской армии. Он поразил 52 вражеских машины, и этот рекорд никто в истории не смог побить», — сказал губернатор.

По его словам, в декабре 1941-го 1-я гвардейская танковая бригада генерал-майора Катукова, в которой служил Лавриненко, освободила Новопетровское.

Ранее в субботу президент Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у стен московского Кремля. После он поздравил россиян с 75-летием Победы.

В этом году традиционный парад на Красной площади и во всех городах России перенесен из-за эпидемии коронавируса.