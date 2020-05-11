Видео: tonyfergusonxt / Instagram

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон станцевал в больничной палате со стойкой для капельницы. Видео спортсмен выложил на своей странице в Instagram.

Американец сопроводил ролик подписью «Когда ты собираешься выписаться из больницы». Фергюсон был госпитализирован 10 мая после поражения в бою за титул временного чемпиона UFC от соотечественника Джастина Гэтжи.

Спортсмен пропустил множество ударов, у него был диагностирован перелом орбитальной кости.

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