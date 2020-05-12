Лукашенко и гендиректор ВОЗ обсудили коронавирус в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус обсудили по телефону ситуацию с пандемией коронавируса. Разговор был инициирован руководством ВОЗ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Гебрейесус попросил рассказать об обстановке, которая складывается в Белоруссии, и сообщил о готовности ВОЗ оказать необходимую помощь. Лукашенко рассказал о работе системы здравоохранения и выбранной стратегии по борьбе с распространением вируса. Он отметил, что наибольшее внимание уделяется лечению пневмоний, а главная задача — бороться за жизнь каждого человека и не допустить скачка уровня смертности.

Гендиректор ВОЗ заявил, что каждая страна использует свои методы, и принял предложение посетить Белоруссию после пандемии. Он также поблагодарил за прием специалистов миссии ВОЗ в апреле, отмечает издание.

Ранее Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой.

В конце апреля ВОЗ настаивала, что в Белоруссии необходимо ввести ограничительные меры в связи с пандемией. Власти страны до сих пор не сделали этого, ссылаясь на экономические причины.

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