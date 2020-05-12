Лукашенко оценил действия России в условиях коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил действия России в условиях пандемии коронавируса. По его мнению, в Москве осознали, что жесткие карантинные ограничения могут обернуться плохими последствиями, передает БЕЛТА.

«Посмотрите на восток: дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что речь идет о «богатой России, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и Фонд национального благосостояния». «Она поняла, что могут быть плохие последствия», — уверен Лукашенко.

В Белоруссии не вводили жестких карантинных ограничений. Глава республики объяснял это экономическими причинами. Он заявил, что другие страны, в том числе на Западе, начали перенимать метод Белоруссии.

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