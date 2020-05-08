Лукашенко пообещал победить коронавирус в течение месяца

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в течение месяца. Слова главы государства в пятницу, 8 мая, приводит БЕЛТА.

Лукашенко в очередной раз заявил о правильности того подхода, который выбрала Белоруссия в борьбе с распространением инфекции. «Мы избрали свой путь. И я убежден сегодня, что мы поступили правильно. Мы не ввели чрезвычайное положение», — сказал он.

Президент призвал бороться за каждого человека, и подчеркнул, что в Белоруссии умеют это делать. «Если мы и дальше будем идти этим путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус», — пообещал Лукашенко.

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В Белоруссии до сих пор не введены жесткие карантинные ограничения в связи с пандемией коронавируса. Лукашенко объяснял это экономическими причинами и не раз называл ситуацию в мире вокруг эпидемии психозом. В конце марта он призвал граждан не паниковать и заявил, что нужно продержаться до Пасхи. «Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем», — уверял белорусский лидер. Выступая в храме на Пасху, Лукашенко сказал, что белорусы ни в чем не ошиблись в борьбе с распространением коронавируса.

9 мая в Минске состоится военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам», — объяснил Лукашенко невозможность отменить парад.

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