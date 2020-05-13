Макгрегор велел Фергюсону заткнуться и поблагодарить «собравших череп» врачей

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор дал совет американцу Тони Фергюсону. Соответствующий пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

«Заткнись и поблагодари медсестер и врачей, которые собрали твой череп и зашили все твои раны», — написал ирландец. Он добавил, что Фергюсону нужно научиться боксировать.

10 мая другой американец Джастин Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом на турнире UFC 249. Гэтжи прервал серию бывшего временного чемпиона из 12 побед. Следующий бой он проведет против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Позднее стали известны гонорары участников турнира UFC 249. Фергюсон заработал больше Гэтжи несмотря на поражение.

13 мая друг Макгрегора Артем Лобов объяснил уверенность в будущей победе ирландца над Нурмагомедовым. Он заявил, что Макгрегору «просто нужна хорошая подготовка».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



