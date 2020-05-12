Названы гонорары Фергюсона и Гэтжи за бой на UFC 249

Стали известны гонорары участников турнира по смешанным единоборствам UFC 249. Об этом в Twitter сообщил журналист Джед Гудман.

Американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи, которые провели главный бой вечера, заработали 500 и 350 тысяч долларов соответственно. Гонорар Фергюсона оказался больше несмотря на то, что он потерпел поражение.

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Генри Сехудо, который во втором по значимости поединке турнира победил Доминика Круса, так же, как и Гэтжи, получил 350 тысяч, а его оппонент — на 50 тысяч меньше. Россиянин Алексей Олейник, победивший Фабрисиу Вердума раздельным решением судей, заработал 160 тысяч, его соперник — 100 тысяч. Все суммы указаны без учета бонусов.

10 мая Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом. Американец прервал беспроигрышную серию бывшего временного чемпиона из 12 побед. Таким образом, Гэтжи стал временным чемпионом UFC в легком весе и проведет следующий бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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