Олейника отстранили от боев на полгода после победы в UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник не сможет проводить поединки в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в течение 180 дней. Об отстранении его от боев на полгода сообщает MMA Junkie.

Такое решение приняла комиссия по боксу американского штата Флорида на основании медицинских заключений. При этом срок отстранения может быть сокращен, если спортсмен получит разрешение от врачей.

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10 мая 42-летний россиянин победил решением судей бразильца Фабрисио Вердума на турнире UFC 249. Тони Фергюсону, который получил перелом орбитальной кости в проигранном бою с Джастином Гэтжи, запрещено участвовать в поединках в ближайшие 60 дней.

Позже Олейник в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК сообщил, что у него стандартное рассечение и срок отстранения составляет всего 45 дней.

Олейник родился в Харькове, но выступает под флагом России. Ему запрещен въезд на территорию Украины с 2015 года. Спортсмен начал карьеру в смешанных единоборствах в 1996 году, в активе бойца 59 побед на профессиональном уровне, 13 поражений и одна ничья.

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