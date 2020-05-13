Жителям российского региона заблокировали дорогу на дачи

Россияне из Челябинской области, у которых есть дачные участки в соседней Курганской области, сообщили, что не могут доехать до своих домов, так как им заблокировали дорогу. Об этом пишет Znak.

Пенсионерка Фания рассказала изданию, что поехала на дачу, однако была вынуждена вернуться домой на полпути — трассу в соседний регион закрыли. Об этом женщине сообщили родственники по телефону, застрявшие на блокпосту.

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«У нас хутор в Альменевском районе, мы там картошку, помидоры с огурцами садим, домик там, в этом году до сих пор ничего не посажено, так как Курган перекрыл дороги и не пускает никого без местной прописки, хотя сад у меня в собственности», — поделилась Фания.

Женщина пожаловалась, что в машине, которая хотела проехать через пост, сидела пенсионерка, прописанная в Курганской области. Но несмотря на это автомобиль все равно не пропустили.

«Сказали, что бабушку можно высадить и пусть она идет дальше пешком сама, а их не пустили. Там очередь из машин», — рассказала Фания.

Власти Кургана в целях борьбы с коронавирусом перекрыли все въезды из соседних областей. Сотрудники ДПС на блокпостах пропускают только россиян с местной пропиской и дальнобойщиков. Также чиновники добились временной приостановки авиасообщения с Москвой. На момент публикации в Курганской области выявлено девять новых случаев COVID-19, всего зафиксировано 99 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее жителям Ростовской области запретили ездить на дачи в связи с режимом самоизоляции. «Это мера временная, чтобы не допустить распространение коронавируса», — сообщили местные власти.

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