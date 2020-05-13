В Москве на несколько сотен снизилось число новых зараженных коронавирусом

Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве за сутки впервые оказался ниже четырех процентов. Об уменьшении числа новых случаев на несколько сотен сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 13 мая.

Накануне в российской столице коронавирус подтвердился у 5392 человек, за минувшие сутки инфекция была выявлена у 4703 жителей.

Всего по стране за последние 24 часа было выявлено 10 028 новых случаев заражения COVID-19. Общее число зараженных составляет 242 271 человек.

11 мая Президент России Владимир Путин объявил о прекращении режима нерабочих дней на федеральном уровне с 12 мая. Однако губернаторы имеют полномочия отменять его или продлевать установленные в связи с пандемией ограничения.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. В первой половине марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.

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