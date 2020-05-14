В НАТО рассказали о влиянии коронавируса на операции альянса

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич рассказал о влиянии коронавируса на операции альянса. Его слова приводит ТАСС.

Пич заявил, что пандемия не повлияла на способность НАТО проводить операции в разных точках мира. Он добавил, что альянс обеспечивает безопасность своих военных. «Мы делаем все, чтобы обеспечить здоровье и безопасность военных, но наши миссии и операции продолжаются, наша обороноспособность поддерживается», — отметил он.

По словам Пича, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, альянсом по-прежнему осуществляются миссии по коллективной обороне.

В апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о борьбе с коронавирусной инфекцией. По его словам, в число важных задач альянса входят перераспределение зараженных между медицинскими учреждениями стран НАТО и координация таких усилий, а также анализ имеющихся возможностей. Генсек отметил, что военным персоналом уже оказывается помощь по перевозке пациентов и медицинских средств.

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