Билл Гейтс посоветовал читать про «испанку»

Основатель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс составил собственный рейтинг полезных занятий на карантине, который опубликовал в своем блоге GatesNotes. Среди прочего, он посоветовал читать книгу про «испанку» — испанский грипп, поразивший большую часть Европы и США в 1918-20 годах.

Книга Джона Барри «Великий грипп: эпическая история величайшей чумы в истории» рассказывает о сложностях, с которыми столкнулось человечество, когда сразу после окончания Первой мировой войны в Европе началась эпидемия гриппа. Он получил название испанского (или в простонародье «испанки»), поскольку первые сообщения о заболевших появились именно в этой стране. Болезнь распространилась на многие страны, дошла до Северной Америки и продлилась три года. Всего от нее умерли, в зависимости от оценок, от 17 до 100 миллионов человек.

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Также Гейтс посоветовал еще четыре книги, чтение которых станет полезным занятием на время карантина. Это «Выбор» Эдит Евы Эгер (мемуары бывшей узницы концлагеря в Аушвица), «Облачный атлас» Дэвида Митчелла (монументальный роман о героях из шести разных эпох), «Поездка длиною в жизнь» Боба Айгера (руководство по управлению крупной корпорацией от бывшего главы Disney) и «Хорошая экономика для трудных времен» Абхиджита Банерджи и Эстер Дюфло (научно-популярная работа, объясняющая природу неравенства).

Также Гейтс включил в список несколько телешоу и фильмов, игровых и документальных. Одним из любимых фильмов он назвал триллер 2001 года «Шпионские игры» с Бредом Питтом и Робертом Рэдфордом в главных ролях. Заслуживающие внимания сериалы, по мнению миллиардера: «Миллион мелочей», «Это мы» и «Озарк».

Билл Гейтс за последнее время часто становился героем публикаций и псевдодокументальных фильмов, в которых исследуется конспирологическая теория о его причастности к распространению коронавируса. По мнению авторов, Гейтс заинтересован в разработке и массовом применении будущей вакцины, чтобы с ее помощью вживлять в людей по всему миру микрочипы.

Одним из поводов для подобных обвинений и построения целых теорий на их основе послужило выступление миллиардера пятилетней давности на платформе Ted. В нем бизнесмен предполагал, что в обозримом будущем наиболее разрушительные последствия человечеству принесут не войны, а глобальные эпидемии новых вирусов.

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