Названа дата начала выхода российского туризма из карантина

Российский туризм поэтапно начнет выходить из карантина с 1 июня. Такую дату назвала глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире передачи «Док-Ток», трансляция которого идет на сайте Первого канала.

Догузова уточнила, что речь идет о большинстве российских регионов. В частности, могут открыться санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией, отели с коттеджным размещением и апарт-отели. «Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», — пояснила она.

Ранее сообщалось, что российской туристической отрасли может потребоваться до двух лет, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса. Эксперты считают, что ограничения будут сниматься поэтапно. По их мнению, для начала можно восстановить перемещение путешественников между регионами России, наименее пострадавшими от коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!