Обозначены сроки восстановления туризма в России после пандемии коронавируса

Российской туристической отрасли может потребоваться до двух лет, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса. Такие сроки обозначил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, передает ТАСС.

По мнению Игнатьева, для турбизнеса выход из ситуации «будет достаточно длительным» и может занять минимум один-два года. По истечении этого времени российские турагентства вернутся к объемам туристического потока, которые были до пандемии.

Как отметил эксперт, ограничения будут сниматься поэтапно, и для начала можно восстановить перемещение путешественников между регионами России, наименее пострадавшими от коронавируса. С этого момента и начнется подъем туриндустрии в стране.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для путешествий на воздушном, водном и автомобильном транспорте. В первую очередь речь идет о продаже авиабилетов и заполнении салонов самолетов с учетом социального дистанцирования: количество пассажиров не должно превышать 50 процентов от общего количества посадочных мест.

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