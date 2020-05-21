Яценюк в черной вышиванке предрек Украине экономический вирус

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступил на специальном пресс-брифинге, посвященном поездке украинских министров в Черновицкую область, где остается тяжелой ситуация с распространением коронавируса. Об этом пишет «Страна.ua».

В своей речи одетый в черную вышиванку, костюм и защитные перчатки Яценюк поблагодарил правительство за то, что оно обратило внимание на его родной регион, который больше остальных страдает из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что власти должны поддерживать медиков.

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Яценюк при этом предрек, что Украина переживет коронавирус, однако ее ждет вирус экономический, к которому украинцы должны готовиться уже сейчас.

В Черновицкую область, которая в СМИ получила прозвище «украинский Ухань», со специальным визитом прибыли члены украинского правительства. Вместе с министром здравоохранения Максимом Степановым в область отправились министр внутренних дел Арсен Аваков и министр кабинета министров Олег Немчинов. Они собираются оценить ситуацию с коронавирусом на месте, выяснить, правильно ли ведется подсчет числа инфицированных.

Ранее украинское правительство приняло решение о введении с 22 мая так называемого адаптивного карантина для постепенного снятия ограничений. Он продлится до 22 июня. Будут возобновлены пассажирские перевозки автомобильным транспортом, откроется пригородное и междугороднее автобусное сообщение. На этом фоне правительство решило восстановить работу 66 пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и Молдавией.

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