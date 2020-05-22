В США пожаловались на отказ больниц лечить темнокожих с коронавирусом

В американском штате Миссисипи, где большая часть населения — темнокожие, семьи скончавшихся от коронавируса пожаловались на расовое расслоение и конфликты с медучреждениями. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает ABC News.

По их заявлению, бедность и раса стали новым фактором выживания в это время. «Пандемия показала нам, что в Америке есть система здравоохранения, которая обслуживает не всех граждан», — сказала завкафедры истории науки Гарвардского университета Эвелин Хэммондс и затем добавила, что это различие не в восприимчивости разных организмов к вирусу, а в отношении друг к другу. По ее мнению, темнокожим не помогают, отказывают в лечении в больницах — система здравоохранения проигнорировала их просьбы.

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Местная жительница Кассандра Роллинз рассказала, что ее дочь скончалась от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. По ее словам, всего этого можно было избежать, если бы в медучреждении ей раньше провели скрининг на вирус. «Нам почти пришлось бороться за тест», — заявила Роллинз.

Кроме того, женщина отметила, что из-за того, что ты не богат, система здравоохранения забывает о страховке и лечении. «Я обвиняю Америку. Я просто обвиняю систему здравоохранения, потому что чувствую, что этого можно было избежать», — прокомментировала она смерть своей дочери Шалондры Роллинз.

Мэр города Джексон Чокве Антар Лумумба сказал, что не хочет, чтобы штат Миссисипи снимал ограничения раньше. Он считает, что повторное открытие территорий подвергнет риску заражения более 80 процентов темнокожего населения. «Право голоса стало сильным толчком в развитии в 20-м веке. Я думаю, что доступ к здравоохранению должен быть тем правом, за которое мы должны бороться и в 21 веке», — сказал он и добавил: «Люди не могут позволить себе болеть. Люди не могут позволить себе иметь врача».

Ученые отметили, что в США темнокожих зараженных — втрое больше, чем остальных. В штате Миссисипи афроамериканцы составляют 37 процентов населения. При этом 52 процента из этого числа — скончавшиеся от COVID-19.

По состоянию на 22 мая в США насчитывается наибольшее число инфицированных коронавирусом — 1,57 миллиона. Всего вылечившихся насчитывается 308 тысяч, скончавшихся — более 95 тысяч человек. В мире с начала пандемии число зафиксированных случаев инфицирования превысило 5 миллионов. Прирост заразившихся за сутки составил более 100 тысяч человек.

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