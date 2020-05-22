Россия оценила план США выйти из Договора по открытому небу

В МИД России ответили на план США выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Это решение прискорбно, но не вызывает удивления у российской стороны, говорится в заявлении на сайте ведомства.

Дипломаты отметили, что это решение соответствует общей политической линии, выбранной руководством США — «на разрушение всего комплекса договоренностей в сфере контроля над вооружениями и укрепления доверия в военной области». При этом, следуя ей, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа игнорирует интересы своих союзников, а также авторитетные мнения американских конгрессменов и экспертов из США и Европы.

МИД подчеркивает, что шаблон выхода из договора отработан американской стороной при выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): главный его элемент — обвинения в адрес России. При этом, как и ранее, в случае с ДОН они беспочвенны и надуманы. Отмечается, что США и их союзники сами ставили препятствия для проверок по российским запросам, одновременно в ультимативной форме требуя отчета у Москвы.

В завершение представители ведомства призывают к равноправному диалогу и настаивают на том, что сохранение договора — в интересах национальной безопасности, договороспособности и авторитета самих США.

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Ранее 22 мая сообщалось, что страны ЕС сожалеют о выходе Соединенных Штатов и продолжат соблюдать условия ДОН. Незадолго до этого беспокойство по поводу решения американцев выразили в ООН.

21 мая стало известно о решении США выйти из Договора по открытому небу. В Госдепартаменте пояснили, что оно вступает в силу через шесть месяцев, начиная с 22 мая. Трамп сообщил, что Вашингтон решился на такой шаг из-за поведения Москвы, которая якобы нарушает условия договора. В Белом доме заявляли, что Россия во время полетов над США в рамках соглашения якобы следила за местонахождением Трампа.

Договор, заключенный между 23 государствами-членами ОБСЕ в 1992 году, дает возможность странам-участницам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

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