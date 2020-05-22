ЕС отреагировал на выход США из Договора по открытому небу

Страны ЕС отреагировали на решение США выйти из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление глав МИД Франции, Германии, Бельгии, Испании, Финляндии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии и Швеции.

В коммюнике дипломатов отмечается, что Евросоюз сожалеет о решении Вашингтона выйти из соглашения, хотя и понимает озабоченность американской стороны в связи с нарушениями договора со стороны России.

Главы МИД ЕС также пообещали продолжать соблюдение ДОН, поскольку соглашение имеет «очевидную ценность для контроля над вооружениями».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Договора по открытому небу. Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, начиная с пятницы, 22 мая.

Советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен объяснил такое намерение США нарушениями со стороны Москвы. По его словам, Россия во время полетов над США в рамках Договора об открытом небе следила за местонахождением Трампа. Москва отвергает обвинения Вашингтона.

При этом накануне стало известно, что сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта задумали запретить президенту США Дональду Трампу покидать договоры без разрешения Конгресса. Политики внесли законопроект «О предотвращении действий, подрывающих безопасность, без одобрения».

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