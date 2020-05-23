Стало известно о прошлом захватчика московского банка

Мужчина, который пытался захватить заложников в отделении Альфа-банка в Москве, в прошлом был судим. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает РИА Новости.

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Как стало известно журналистам, его обвиняли в угоне автомобиля.

О захвате отделения банка мужчиной в форме доставщика еды сообщалось ранее. Он зашел в помещение и заявил, что его сумка заминирована. В здании оказались заблокированы несколько человек, которых впоследствии вывели. По информации силовиков, захватчик требовал крупную сумму денег.

Позже личность мужчины была установлена — им оказался уроженец Нижневартовска, 34-летний Алексей Барышников.

В итоге спецназ взял отделение банка штурмом и задержал правонарушителя.

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