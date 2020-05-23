Появились данные о тысячных долгах захватчика банка в Москве

За захватившим московский банк мужчиной числится долг более 98 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал «360» в своем Telegram-канале.

По другим данным захватчик имеет долги на общую сумму более 1 миллиона 808 тыся рублей.

Издание «Интерфакс», ссылаясь на свои источники утверждает, что одной из причин инцидента стали долги мужчины по кредитам.

Ранее СМИ сообщали, что, заблокировавший здание мужчина требовал от сотрудников банка крупную сумму денег. Также была информация, что захватчик настаивал, чтобы к нему привезли певицу Ольгу Бузову. Он говорил, что она у него что-то украла и пытался дозвониться артистке через Instagram, но она не ответила.

Мужчину задержали в ходе штурма здания. Сообщается, что захватчиком оказался уроженец Нижневартовска Алексей Барышников.

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