Захватчик банка в Москве во время блокировки здания говорил по телефону с мамой

Захватчик банка в Москве во время блокировки здания ответил на телефонный звонок. Кадры этого момента, снятые одним из заложников, публикует «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

По разговору понятно, что мужчина общается с матерью.

«Мамусик, давай позже, я занят», — говорит захватчик и кладет трубку.

Ранее появилась информация, что установлена личность мужчины угрожавшего взорвать отделение. Им оказался уроженец Нижневартовска, 34-летний Алексей Барышников. Его задержали при штурме здания. Сообщалось, что у захватчика, который вошел в банк в форме доставщика еды был с собой муляж взрывного устройства, который он выдавал за настоящую бомбу. По информации силовиков, мужчина требовал крупную сумму.

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