Гитарист Queen рассказал о последствиях от «разорванной в клочья» ягодицы

Гитарист группы Queen Брайан Мэй, попавший в больницу с «разорванной в клочья» ягодицей, рассказал о последствиях своей травмы. Он записал видеообращение в Instagram в понедельник, 25 мая.

Артист отметил, что раскрывает подробности из-за массы слухов, появившихся из-за произошедшего. «Я не представлял, что это привлечет такое внимание. Я позабыл, что все, что имеет отношение к заднице, находит отклик у людей. Меня это немного разозлило», — сказал он.

Мэй заявил, что после дополнительного медицинского обследования обнаружил, что травмированный нерв «разрушал его сознание». Он добавил, что также перенес небольшой сердечный приступ: «Что-то вроде 40 минут боли в груди, чувства тесноты, потения».

8 мая сообщалось, что 72-летний Брайан Мэй повредил ягодичную мышцу. Музыкант пояснил, что получил травму в момент «чрезмерного увлечения садоводством».

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