Ученый усомнился в планах Украины продавать ракетные двигатели США

Предприятия Украины в состоянии создать двигатель для первой ступени американской ракеты Antares, но это может занять слишком много времени. Об этом РИА Новости сообщил руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев.

Ученый заявил, что создание подобного двигателя очень трудная задача, реализация которой потребует как минимум пяти лет ударной разработки. Кроме того, создание украинцами первой ступени не означает, что американцы сразу заменят российские двигатели. Он считает, что в космонавтике «если что-то работает, то лучше не трогать».

Эксперт подчеркнул, что санкции не играют большой роли при заключении американской компанией контрактов с российским предприятием «Энергомаш». Он объяснил это тем, что российские РД-181 продолжают закупать, а американское руководство на это никак не реагирует. Моисеев напомнил, что США занимаются созданием собственного аналога РД-181.

По данным агентства, ранее глава Государственного космического агентства Украины Владимир Усов заявил о намерении создать двигатель первой ступени для американской ракеты-носителя среднего класса Antares. По его словам, украинский двигатель будет на 30 процентов дешевле российского РД-181.

Американская Antares создана корпорацией Northrop Grumman. В ее разработке принимало участие украинское конструкторское бюро «Южное», отдельные ее части изготовлены на госпредприятии «Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени Макарова» («Южмаш»).

10 апреля НАСА отменило запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus за две минуты до старта.

Ранее сообщалось, что «Южмаш» заказал российский металл на сумму 110 миллионов рублей. Закупки проходят с 2017 года. В этом году российская компания поставит на Украину 88,7 тонны алюминиевого проката. Всего «Южмаш» и «Альфа-Металл» заключили уже четыре контракта на общую сумму 435 миллионов рублей.

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