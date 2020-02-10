НАСА отменило запуск ракеты за две минуты до старта

НАСА отменило запуск ракеты-носителя Antares c кораблем Cygnus за две минуты до старта. Об этом сообщила ведущая в ходе прямой трансляции запуска в эфире NASA TV.

Запуск ракеты был намечен на 16:44 по местному времени (01:44 по московскому). Однако за две минуты пуск отменили, не сообщив о причинах. Cygnus должен был доставить 1,6 тонны оборудования для МКС, а также научный груз и груз для находящегося на станции экипажа.

Ранее Иран обвинил санкции США в неудачном запуске спутника. Министр информационных и коммуникационных технологий страны Мохаммад Джавад Азари Джахроми объяснил, что из-за ограничений в области ракет-носителей и спутников никто не дает им информацию и технологии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!