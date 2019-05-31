«Успешные» испытания американской OmegA завершились «аномалией»

Youtube / Northrop Grumman

Первая ступень перспективной ракеты OmegA прошла первые статические огневые испытания, сообщает американская компания-разработчик Northrop Grumman. Видео соответствующих тестов доступно на YouTube.

В ходе испытаний, состоявшихся в Промонтори (штат Юта), твердотопливный двигатель Castor 600 первой ступени проработал более 122 секунд, развив тягу около девяти миллионов ньютонов. Тесты в Northrop Grumman признали успешными.

Согласно SpaceNews, огневые испытания проходили штатно, однако «в конце что-то пошло не так, когда из сопла показались искры и горящие осколки». В компании отметили, что двигателю намеренно позволили проработать дольше допустимого времени, однако пообещали изучить «аномалию».

В одном из роликов на YouTube, демонстрирующем завершение испытаний, заметно, как сопло первой ступени фактически горит и разрушается, а образующиеся в результате этого осколки разлетаются вокруг.

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Контракт ВВС США с Northrop Grumman на создание OmegA и соответствующего стартового стола, заключенный в октябре 2018 года, составил 792 миллионов долларов.

Первые две ступени ракеты OmegA получат ракетные двигатели твердого топлива, третью оснастят жидкостным силовым агрегатом. В максимальной конфигурации (шесть боковых ускорителей на первой ступени) носитель рассчитан на выведение до 7,8 тонны на геопереходную орбиту. Испытания второй ступени OmegA запланированы на осень. В компании рассчитывают запустить версию носителя с двумя боковыми ускорителями в 2021-м, а с шестью — в 2024-м.

В настоящее время Northrop Grumman располагает средней ракетой Antares (с парой российских двигателей РД-181 на первой ступени) и грузовым кораблем Cygnus.

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