Россия улетит на Луну с батутом

Российские космонавты в пилотируемых миссиях на Луну получат профилактический тренажер для выполнения прыжков, сообщила ТАСС заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) доктор биологических наук Елена Фомина.
«Пока не сформирован окончательный облик тренажера. Необходимо разработать систему виброизоляции», — сказала специалист.
По ее словам, тренажер может получить название «Кенгуру».
В марте в Научно-производственном объединении (НПО) «Энергомаш» заявили, что Россия отстает от конкурентов в создании предназначенной для полетов на Луну и Марс сверхтяжелой ракеты на три года.
В апреле 2014 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность вице-премьера, посоветовал США на фоне вводимых против России санкций доставлять своих космонавтов на Международную станцию (МКС) с помощью батута.