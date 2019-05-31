Россия улетит на Луну с батутом

Российские космонавты в пилотируемых миссиях на Луну получат профилактический тренажер для выполнения прыжков, сообщила ТАСС заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) доктор биологических наук Елена Фомина.

«Пока не сформирован окончательный облик тренажера. Необходимо разработать систему виброизоляции», — сказала специалист.

Материалы по теме Повелитель батута Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов

По ее словам, тренажер может получить название «Кенгуру».

В марте в Научно-производственном объединении (НПО) «Энергомаш» заявили, что Россия отстает от конкурентов в создании предназначенной для полетов на Луну и Марс сверхтяжелой ракеты на три года.

В апреле 2014 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность вице-премьера, посоветовал США на фоне вводимых против России санкций доставлять своих космонавтов на Международную станцию (МКС) с помощью батута.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!