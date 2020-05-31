Пушков напомнил о планах Маска полететь на Марс

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил запуск в США пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX к Международной космической станции (МКС). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вероятно, Илона Маска можно поздравить с успешным стартом его управляемого корабля. Но это — полет на МКС, это не Марс», — напомнил Пушков. По его словам, полететь на Марс является задачей совсем другого уровня, и Маск «бесконечно далек» от этого.

30 мая в 22:22 ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon стартовала с 39-го стартового комплекса Космического центра имени Джона Фицджеральда Кеннеди в штате Флорида. Пуск к МКС стал вторым для Crew Dragon и первым, проходящим с экипажем на борту. Стыковка Crew Dragon и МКС по плану должна состояться примерно через 19 часов после старта.

С 2011 года людей на МКС доставляют исключительно российские пилотируемые космические корабли серии «Союз». Соответствующий контракт НАСА и «Роскосмоса», предполагающий доставку на МКС одного астронавта за 90 миллионов долларов, завершается в октябре 2020 года.

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