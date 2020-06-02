Захватчик московского банка извинился перед Ольгой Бузовой

Захватчик московского банка 35-летний Алексей Барышников извинился перед телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Об этом заявил адвокат Максим Кичигин, сообщает Telegram-канал Mash.

Защитник от лица своего доверителя принес извинения Бузовой, которая «невольно была вовлечена в скандал и не имеет никакого отношения к делу». Кичигин пояснил, что «это лишь эмоции» его подзащитного. Он также извинился перед потерпевшими, находившимися в отделении банка в момент захвата и оказавшимися в заложниках, и выразил готовность любым способом загладить причиненный им вред.

25 мая сообщалось, что у Барышникова не было четкого плана по захвату банка.

«Я Ольгу Бузову хотел увидеть. Влюбился. Я ведь не денег хотел. И никому вред не собирался причинять», — сказал Барышников, добавив, что не думал, что его задержат, и был готов к тому, что его могут расстрелять. Он признался, что не переживает из-за случившегося и со смирением принимает все, что с ним происходит.

Хамовнический суд столицы арестовал Барышникова до 23 июля 2020 года.

23 мая неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении банка на улице Земляной Вал в Москве. Мужчина был одет в костюм доставщика еды, за спиной у него был фирменный рюкзак. Захватчик заявил, что он заминирован.

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