В Подмосковье открылись салоны красоты, парикмахерские и бани

С 3 июня в Московской области открылись салоны красоты, парикмахерские и бани, они обязаны соблюдать требования новых санитарного санитарного стандарта, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 3 июня.

Нарушение организацией установленных норм наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или запретом на предоставние услуг в течение 90 дней.

«Я уверен, если будут работать не по стандарту, то предприниматели будут наказаны отсутствием потока к ним клиентов, потому что сегодня все заинтересованы в своей безопасности», — сказал Разин.

Глава ведомства добавил, что сейчас ведется работа по выявлению недобросовестных предпринимателей.

На сайте областного правительства уточняется, что обслуживание будет осуществляться по предварительной записи с соблюдением 20-минутного интервала между посетителями. В это время рабочее место мастера должно быть продезинфицировано, а сам работник обязан сменить средства индивидуальной защиты. В помещениях должна быть разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию.

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