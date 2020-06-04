Придумана обувь для соблюдения социального дистанцирования

Сапожник из Румынии придумал обувь, которая поможет соблюдать правила социального дистанцирования, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Metro.

55-летний Григор Луп (Grigore Lup) из города Клуж создал кожаные ботинки с удлиненным мыском. Их размер по европейской шкале равен 75. «Я увидел, как люди толпятся в общественных местах и пренебрегают правилами социального дистанцирования. Тогда я понял, что нужно сделать обувь, которая или накажет их, или заставит подчиниться закону», — комментирует мастер.

По задумке Лупа, если двое людей наденут такие ботинки, то расстояние между ними как раз составит необходимые полтора метра. В настоящий момент сапожник уже получил несколько заказов на 500 румынских леев (восемь тысяч рублей). Для их выполнения ему потребуется 16 дней.

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По информации издания, Григор Луп начал учиться изготавливать обувь в подростковом возрасте у 93-летнего мастера. Первый собственный магазин он открыл в 2001 году. Сейчас румын продает готовые ботинки, принимает частные заказы, а также шьет сценическую обувь для театров по всей стране.

В мае врач-ортопед и консультант по подбору обуви раскрыли способы, как правильно выбрать подходящую по размеру обувь и не ошибиться с ее формой. В частности, они отметили, что внутри ботинка между мыском и пальцами должен оставаться зазор размером с ширину большого пальца руки. Кроме того, носок не должен давить на пальцы, так как это станет причиной возникновения мозолей и волдырей.

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