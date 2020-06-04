Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил перинатальный центр в Видном, где пообщался с врачами и роженицами. Запись из медучреждения опубликована на его YouTube-канале.

«Ситуация с ковидом в Подмосковье стабилизируется, в нашу повестку возвращаются важные социальные вопросы», — говорится в анонсе к ролику.

Глава региона поздравил центр с семилетием, вручил врачам цветы и торт.

«Нам очень приятно, что рождаемость в Московской области растет. Несмотря на тяжелый 2019 год, в 2020 году за пять месяцев рождаемость выросла на две тысячи человек. Мы боремся за каждого ребенка», — отметил Воробьев.

Также губернатор отметил, что все медики работают в масках. В разговоре с ними он посетовал, что не все горожане так хорошо соблюдают масочный режим.

«В автобусах люди вот вообще ничего не боятся. Хоть кол на голове теши, все равно без маски едут, и все. Что делать? Как объяснить им?» — заметил Воробьев.

Также 1 июня губернатор осмотрел новый корпус Бутовской школы № 2 в деревне Дрожжино. Она рассчитана на 550 учеников.

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