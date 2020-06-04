В Подмосковье терапевты и педиатры возобновят прием пациентов с 15 июня

Подмосковные поликлиники будут возвращать к нормальной работе поэтапно, с 15 июня начнут прием терапевты и педиатры, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте областного правительства.

«Мы фиксируем много вопросов по работе поликлиник и госпитализаций в регулярном режиме. Запускаем этот процесс с 8 числа. Поэтапно будем открывать», — сказал он.

Губернатор добавил, что в детских садах будут увеличивать число дежурных групп. По словам Воробьева, пока рано говорить об открытии спортивных комплексов, ресторанов и и кафе. Необходимо увидеть улучшение статистики оперативного штаба по коронавирусу, пояснил он.

«Как и прежде, очень много зависит от каждого из нас», — заключил Воробьев.

1 июня президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу по оказанию в больницах первичной и специализированной медицинской помощи. 3 июня глава правительства подписал соответствующее распоряжение.

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