Илон Маск назвал Amazon монополистом и призвал разделить компанию

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск призвал разделить компанию Джеффа Безоса Amazon. Такое заявление он сделал в Twitter.

По мнению предпринимателя, компания обеспечила себе монополию на рынке. «Пришло время разделить Amazon. Монополии — это неправильно. Джефф Безос, это безумие», — написал Маск.

Данный комментарий основатель Tesla и SpaceX опубликовал в ответ на запись другого пользователя, который посетовал на то, что Amazon отказалась выставить на продажу его книгу о коронавирусной инфекции через свой сетевой сервис.

Amazon — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Джефф Безос является единственным бизнесменом в списке Forbes, чье состояние превышает 100 миллиардов долларов. По данным на 7 апреля 2020 года, личный капитал предпринимателя оценивается в 113 миллиардов долларов. Недвижимость у богатейшего человека мира тоже соответствующая и бьет все рекорды — по стоимости и даже, как утверждают некоторые, по красоте.

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