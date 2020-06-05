Кадыров опроверг заражение коронавирусом его доверенного лица

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о заболевании вице-премьера республики, командира чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек» Абузайды Висмурадова. В Instagram-аккаунте помощника главы Чечни Ахмеда Дудаева появилось видео с Кадыровым и Висмурадовым.

«Сегодня 4 июня, 22:40. Патриот [Абузайд Висмурадов] здесь со мной сидит, абсолютно здоровый. Передайте своим коллегам-журналистам, что мы с Патриотом вместе сидим, фильм смотрим, думаем, что делать завтра для народа, для республики», — сказал Кадыров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у доверенного лица главы Чечни Абузайды Висмурадова обнаружили пневмонию. Telegram-канал «112» сообщал, что он лежит в больнице Грозного с симптомами коронавируса. Также отмечалось, что он находится в состоянии средней степени тяжести.

В мае Рамзан Кадыров опроверг заражение коронавирусом. Он заявил, что абсолютно здоров.

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