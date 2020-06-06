Американский штат запретит обучение удушающим приемам в полиции

В Калифорнии, США, запретят обучение полицейских удушающим приемам после смерти в Миннеаполисе чернокожего американца Джорджа Флойда. Соответствующее распоряжение дал губернатор штата Гэвин Ньюсом, передает ABC News.

Он поручил прекратить преподавание этого приема в полиции и пообещал поддержать закон о его полном запрете на территории штата. «Мы обучаем правоохранителей методам, которые подвергают риску жизни людей. Этому больше нет места в практике полицейской деятельности XXI века», — заявил Ньюсом.

Этот метод известен как усыпляющий захват (sleeper holds). Он сводится к механическому пережатию конечностями сонных или затылочной артерий или яремной вены и приводит к гипоксии мозга и потере сознания через несколько секунд. Этот прием возможен без использования значительной физической силы из-за особой уязвимости сосудов шеи. При этом, если доступ крови ограничивается на слишком длительное время, жертва приема может получить серьезные травмы или умереть.

5 июня власти города Миннеаполиса решили запретить полицейским использовать удушающие приемы. Помимо этого их обяжут сообщать о любых случаях проявления насилия против граждан со стороны их коллег и вмешиваться в подобные ситуации. В противном случае их будут ждать серьезные дисциплинарные меры.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. Протестующие обвиняют в произошедшем полицейских и расистские предубеждения в обществе.

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