Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные экспертов Гарвардской медицинской школы.

Отмечается, что специалисты, изучая снимки, обнаружили резкое увеличение трафика на больничных парковках Уханя с конца лета 2019 года и пиком в декабре. Эксперты согласны с тем, что нашли лишь косвенное доказательство о неких странных процессах в городе. Однако они подтверждают гипотезу других ученых о естественном возникновении вируса в южном Китае до первого подтвержденного случая.

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Другой анализ показал резкий всплеск поисковых запросов осенью в китайской поисковой системе Baidu комбинаций со словами «кашель» и «диарея». Сейчас установлено, что желудочно-кишечные расстройства действительно часто фиксируются во время COVID-19.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако при этом, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. При этом газета South China Morning Post со ссылкой на документы правительства утверждала, что первый случай там был зафиксирован как минимум еще в ноябре. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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