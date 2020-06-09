Китай оценил версию о возможном начале эпидемии коронавируса летом 2019 года

Китай считает невероятно нелепой появившуюся версию экспертов Гарвардской медицинской школы о возможном начале эпидемии коронавируса еще летом 2019 года. Оценку представителя МИД Китая Хуа Чуньин приводит The Daily Mail.

«Я думаю, что это смешно, невероятно смешно — приходить к таким выводам, основываясь на столь поверхностных наблюдениях, как количество автомобилей», — отреагировала на вопрос об исследовании представитель Пекина. Она привела аналогию с мероприятиями в здании китайского МИД — машин становится резко больше, что при этом никак не коррелирует с числом заболевших.

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Ранее ученые Гарварда пришли к выводу, что спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года. Эксперты согласны с тем, что нашли лишь косвенные доказательства о неких странных процессах в городе. Однако они подтверждают гипотезу других ученых о естественном возникновении вируса в южном Китае до первого подтвержденного случая.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. При этом газета South China Morning Post со ссылкой на документы правительства утверждала, что первый случай там был зафиксирован как минимум еще в ноябре. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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