Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил российский в Аргентине Дмитрий Феоктистов, передает РИА Новости.

«Думаю, это было циркулярное обращение по всем посольствам», — предположил Феоктистов. В частности, мэр аргентинской столицы попросил помощи с масками, защитными костюмами, аппаратами ИВЛ и тестами на коронавирус.

Посол добавил, что Москву об обращении уже уведомили, и на данный момент оно рассматривается.

По последним данным, в Аргентине насчитывается 23,6 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 698 человек умерли, еще около 7,5 тысяч — вылечились. Всего в мире насчитывается более 7,1 миллионов случаев заболевания COVID-19.

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