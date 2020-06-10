Сбор клубники начался в Подмосковье

Сбор ранних сортов клубники начался в Московской области, жители и гости региона уже попробовали первый урожай, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 10 июня.

Разин сообщил, в регионе насчитывается порядка восьми крупных производителей клубники в открытом грунте. Так, в Луховицах собрали уже две тонны клубники, сообщил он.

По слова министра, активная уборка урожая начнется в конце следующего месяца, тоже же местная ягода начнет вытеснять привозную. «Клубника будет радовать потребителя до августа», — добавил Разин.

В прошлом году сельхозпредприятия региона собрали в открытом грунте более 1,2 тысячи тонн клубники.

Ранее сообщалось о строительстве новых тепличных хозяйств на территории области.