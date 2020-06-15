Первому каналу понадобился человек для «войны против всего зла на свете»

На сайте HeadHunter появилась вакансия редактора в Дирекцию информационных программ Первого канала. В графе «условия» работодатель упомянул «возможность быть на острие информационной войны против всего зла на свете».
В объявлении указано, что вещателю понадобился сотрудник, который владеет иностранными языками, имеет опыт работы и ориентируется в текущей повестке внутренней и внешней политики. Человеку, который займет эту позицию, Первый канал обещает платить от 90 тысяч рублей в месяц. Также отмечается, что он сможет работать в «перспективной компании, уникальном творческом коллективе».
В мае корреспондент Первого канала вступил в конфликт с охранниками в здании администрации в городе Кстово Нижегородской области, в результате которого репортера спустили с лестницы. Он находился в населенном пункте на съемках сюжета об аварийном доме. В описании программы было указано, что люди здесь живут в ужасных условиях.
В том же месяце в сети высмеяли сюжет канала о служебном жилье, которое получили военные в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Герой ролика назвал условия «достойными для семейной жизни», однако юзеры обратили внимание на то, что вместо квартир людей поселили в поставленные друг на друга вагончики-бытовки.