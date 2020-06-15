Лукашенко наградил ушедшего в отставку из-за посещения парада словацкого посла

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Франциска Скорины посла Словакии Йозефа Мигаша, который ушел в отставку после посещения парада в Минске в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет БЕЛТА.

«Посол удостоен этой награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и развитие сотрудничества между Белоруссией и Словакией», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

28 мая Лукашенко заступился за Мигаша, назвав поступок дипломата достойным. «Мне, честно говоря, не совсем понятна позиция официального словацкого руководства, которое якобы осудило этот поступок, более того, отправили или рассматривают вопрос отправки в отставку», — сказал он.

Ранее в МИД Словакии сообщили, что Мигаш «нарушил основные принципы коммуникации с центральным аппаратом», не обсудив свое участие в параде Победы в Минске, который состоялся 9 мая вопреки пандемии коронавируса. В ведомстве узнали о его поступке из СМИ и расценили как выражение политической оппозиции к новому правительству. В ответ Мигаш попросил освободить его от занимаемой должности.

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