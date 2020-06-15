Воробьев рассказал о развитии электронных сервисов Подмосковья

Во время режима самоизоляции в Подмосковье запустили онлайн-консультации для пациентов с коронавирусом и телемедицинские консультации для беременных, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Его цитирует «Российская газета».

«Московский регион — лидер цифровизации. (...) А цифра — это не просто удобство, это экономия времени, сил, денег», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что теперь заявку на отсрочку по арендной плате предприниматели могут подать в электронном виде. Среди других новых сервисов губернатор выделил индекс соблюдения санитарного режима на стройплощадках Подмосковья, аналогов которому пока нет. «С его помощью и жители, и руководители органов местного самоуправления могут следить за тем, как соблюдаются правила COVID-безопасности на стройках», — пояснил он.

Также, Воробьев напомнил, что регион передел на новый формат контрольно-надзорной деятельности. Так, при выдаче лицензии на продажу алкоголя проверка проводится с использованием средств аудио-, фото- и видеофиксации.