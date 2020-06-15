Рогозин решил потеснить производителя скандальных ИВЛ

Российская госкорпорация «Роскосмос» решила потеснить другую госкорпорацию — «Ростех» — с позиции главного поставщика аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые используются для лечения больных коронавирусом. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг», связанный с «Роскосмосом», получил удостоверение на производство аппаратов ИВЛ. Мощности предприятия позволяют ему выпускать 10 тысяч аппаратов в год, а первая партия может быть готова уже к июлю. В мае представитель Объединенной ракетно-космической корпорации, входящей в «Роскосмос», направил в правительство письмо с просьбой рассмотреть возможность закупок ИВЛ у ижевского предприятия.

«Заходя на рынок ИВЛ, "Роскосмос" [возглавляемый Дмитрием Рогозиным] вторгается на поле "Ростеха", возглавляемого Сергеем Чемезовым», — пишет Baza. Дело в том, что ранее принадлежащий «Ростеху» «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) был назначен единственным поставщиком ИВЛ для Минпромторга (ведомство распределяет аппараты по больницам). Однако в мае предприятие оказалось в центре скандала после того, как с разницей в четыре дня в больницах в Москве и Санкт-Петербурге загорелись два ИВЛ, произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Источники в экстренных службах сообщили, что причиной пожара в Москве стала именно неисправность аппарата ИВЛ. Губернатор Петербурга Александр Беглов также заявлял, что причиной возгорания стал сбой в аппарате ИВЛ.

В структурах «Роскосмоса» между тем заявили, что прямой конкуренции с «Ростехом» на рынке ИВЛ не будет, поскольку ижевский завод производит не стационарные, а мобильные аппараты, предназначенные для использования в машинах скорой помощи. Однако КРЭТ ранее объявлял о планах производства собственных мобильных аппаратов. Завершение заводских испытаний таких ИВЛ и начало серийного производства было запланировано на весну 2020-го.

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