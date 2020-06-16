Составлен рейтинг лучших боксеров-тяжеловесов современности

Авторитетный американский журнал о боксе The Ring составил рейтинг лучших тяжеловесов современности. Об этом сообщается на сайте издания.

В список вошли десять спортсменов. Первое место занял британец Тайсон Фьюри, вторым стал его соотечественник Диллиан Уайт. Тройку сильнейших замкнул американец Деонтей Уайлдер.

Четвертое и пятое места заняли кубинец Луис Ортис и американец Энди Руис соответственно. Единственный россиянин, присутствующий в рейтинге, — Александр Поветкин. Ему досталась шестая позиция. Места с седьмого по десятое заняли новозеландец Джозеф Паркер, американец Майкл Хантер, колумбиец Оскар Ривас и болгарин Кристиан Пулев соответственно.

8 июня Фьюри заявил, что считает себя величайшим бойцом в истории. При этом 31-летний британец, не проигравший ни одного поединка, посетовал на то, что он скромный человек.

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