Тайсон отказался драться без перчаток

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон отказался от выступления в промоушене Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), организующего турниры по боям без перчаток. Об этом сообщает BJPenn.com.

Тайсону предлагали поединок с бразильцем Вандерлеем Силвой, за который американец мог получить 18 миллионов долларов. По информации портала, Майк отказался от предложения, так как не готов драться голыми кулаками.

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При этом Силва мог заработать 10 миллионов долларов. Бразилец, недавно подписавший контракт с BKFC, незамедлительно принял предложение промоушена.

В конце мая Тайсон появился на рестлерском шоу. Там он схлестнулся с бывшим чемпионом World Wrestling Entertainment (WWE) Крисом Джерико после взаимных оскорблений и дуэли взглядов. Стычка переросла в массовую драку, но боксера и рестлера удалось разнять.

25 апреля Тайсон заявил о желании вернуться в бокс. По словам американца, его интересуют благотворительные турниры. Он не выходил на ринг с 2005 года. Всего в его активе 50 побед (44 — нокаутом) при шести поражениях в профессиональной карьере.

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