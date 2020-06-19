Полиция случайно уничтожила ключевую улику в деле о пропавшей девочке

Полиция Португалии уничтожила ключевую улику в деле о похищении Мэделин Макканн — машину, которую использовал главный подозреваемый, недавно появившийся в расследовании. Об этом со ссылкой на местные медиа сообщает таблоид The Daily Mail.

Отмечается, что речь идет о микроавтобусе, который использовал предполагаемый похититель. Он жил в нем в течение нескольких месяцев перед тем, как произошло похищение, и, что самое важное, владел им в момент, когда исчезла девочка. В 2009 году автомобиль был уничтожен из-за неуплаты штрафов.

СМИ называют имя человека, которого с недавнего времени считают главным подозреваемым в похищении ребенка: это немец Кристиан Брюкнер. О том, что 43-летнего мужчину считают вероятным похитителем, стало известно в начале июня этого года. Следователи считают, что девочка уже мертва.

Четырехлетняя Мэделин Макканн была похищена в мае 2007 года из спальни отеля на португальском курорте Алгарве, куда ее с братом и сестрой привезли родители. Один из друзей родителей девочки заявил, что якобы видел в окрестностях дома мужчину с босоногим ребенком на руках. Описание мужчины также совпало с другим свидетельством, которое привела семья туристов из Ирландии, отдыхавшая на том же курорте. Впоследствии появлялись сообщения о том, что девочку видели в других странах, в том числе в Испании и Марокко, но ни одно из них не подтвердилось.

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