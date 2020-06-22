«Манчестер Сити» забил пять безответных мячей середняку АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Бернли» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 22 июня, и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей дублями отметились Фил Фоден и Рияд Марез. Еще один мяч на свой счет записал Давид Силва.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 63 очка, закрепиться на втором месте в чемпионате и приблизиться к лидирующему «Ливерпулю» на расстояние 20 очков. В активе «Бернли» 39 очков, команда занимает 11-ю позицию.

В следующем туре «Манчестер Сити» 25 июня на выезде сыграет с «Челси». «Бернли» в тот же день на своем поле примет «Уотфорд».

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