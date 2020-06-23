Президент США Дональд Трамп возмутился нападениями чернокожих на белых. Он выложил в Twitter несколько инцидентов, сопроводив их комментариями.

«Посмотрите, что здесь происходит. И где протестующие? Был ли этот человек арестован?» — задался вопросом американский лидер под видеозаписью, на которой чернокожий избивает белого мужчину в универмаге. Также он поделился на своей странице кадрами, на которых другой чернокожий сильно толкает белую женщину в сторону вагона метро. «Как ужасно!» — сопроводил публикацию Трамп.

Запись Трампа подверглась критике со стороны пользователей и журналистов. Так, издание Boston обратило внимание, что первая запись опубликована в аккаунте, который регулярно распространяет антимусульманский и антимигрантский контент. По неподтвержденным данным, белый американец использовал расистские ругательства перед тем, как афроамериканец напал на него.

Второй аккаунт принадлежит консервативному блогеру. Инцидент, запечатленный на видео произошел в 2019 году, и нападавший был вскоре арестован.

«Очень круто, что так называемый "наименее расистский человек в истории" в настоящее время проводит свой вечер, публикуя видео случайных черных людей, нападающих на белых людей», — возмутился юзер @justinbaragona. «Трамп использует и усиливает случайные, аномальные случаи межрасового насилия, излишне разжигая расовую напряженность в момент поляризации и социальных потрясений», — подержал его @conor64.

Ранее Twitter поместила рядом с сообщением президента о протестах предупреждение, что твит содержит угрозу применения насилия. В записи было сказано, что в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны» протестующих. «Если они попытаются, их встретят с серьезной силой!», — пригрозил Трамп.

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