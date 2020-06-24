Приписываемые Хафтару массовые захоронения в Ливии показали на видео

В городе Тархуне в Ливии начались раскопки массовых захоронений, которые, как утверждает правительство национального согласия (ПНС) страны, оставили после себя наемники фельдмаршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Турецкое агентство Anadolu показало на видео процесс работы.

Сообщается, что сейчас раскопки ведутся на территории размером 75 на 200 метров. Уже обнаружено 11 массовых захоронений, четыре из которых найдены на сельхозучастке среди оливковых деревьев. Сотрудники сил безопасности, криминалисты и медики вынуждены работать в масках из-за запаха гниющих трупов, подчеркивает глава комитета судебной медицины при министерстве юстиции Ильяс Мухаммед аль-Хамруни.

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По его словам, многие жертвы захоронены со связанными руками. Причину и дату их смерти можно будет назвать только после судебно-медицинской экспертизы. По предварительной информации, люди были погребены в последний год.

Ранее, 11 июня, глава МВД Ливии Фетхи Башаги обвинил наемников ЛНА в том, что они заживо сжигают или закапывают пленных.

Он рассказал, что армия правительства национального согласия нашла в Тархуне печь, в которой, предположительно, и происходили убийства. Также в этом районе обнаружено несколько массовых захоронений. Ссылаясь на слова местных жителей, Башаги утверждал, что в выкопанные могилы скинули десятки заключенных.

Силы ПНС продолжают теснить подразделения ЛНА при помощи Турции, которая, в частности, обеспечивает триполийской армии поддержку с воздуха. Армия Хафтара с апреля прошлого года вела наступление на Триполи, поставив своей целью свержение ПНС, однако ей это так и не удалось.

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